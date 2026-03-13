Castel Bolognese, nuova centrale alla Cerdomus, investimento da 800mila euro

Cerdomus, realtà industriale specializzata nella produzione di gres porcellanato, compie un nuovo passo decisivo nel proprio percorso verso la sostenibilità grazie a un importante intervento di efficientamento energetico realizzato in collaborazione con Hera Servizi Energia, leader nelle soluzioni per l’efficienza energetica e l’autoproduzione di energia.

In particolare, presso il proprio stabilimento di Castel Bolognese è stata appena ultimata la realizzazione di una nuova centrale termo-frigorifera interconnessa all’impianto di cogenerazione già esistente, ottimizzandone il rendimento energetico.

Il nuovo intervento, iniziato a metà 2025 e che ha comportato un investimento di 800 mila euro, è stato realizzato in collaborazione con Emil Gas e consente ora di sfruttare completamente il calore proveniente dall’impianto di cogenerazione, trasformandolo in un elemento chiave per l’efficienza complessiva dello stabilimento.

Tale calore sarà impiegato direttamente durante il periodo invernale per riscaldare lo stabilimento con energia pulita e utilizzato anche per il raffrescamento durante l’estate, grazie all’introduzione di un gruppo frigorifero con potenza nominale pari a 328 kw, permettendo così di climatizzare gli ambienti senza alcun incremento dei consumi e massimizzando la circolarità del sistema energetico.

L’energia termica resa disponibile dal cogeneratore, ora sfruttata al cento per cento, ammonta a circa 500 kw ed è fruibile grazie alla realizzazione di una condotta di 120 metri dedicata al trasporto dell’acqua calda alla nuova centrale. L’intervento realizzato da Hse consente di ottenere benefici energetici e ambientali pienamente misurabili, con un rilevante risparmio di risorse e a una gestione più efficiente dell’energia termica ed elettrica impiegata nello stabilimento. In particolare, si stima un risparmio annuo di circa 250.000 Sm³ di gas naturale per il riscaldamento degli ambienti durante il periodo invernale, cui si aggiunge una riduzione di circa 300 mwh di energia elettrica necessaria per la climatizzazione estiva, che equivalgono a 607 tonnellate di co2 evitate ogni anno.

Oltre a questi vantaggi, l’iniziativa permette anche di potenziare i benefici derivanti dal meccanismo dei Tee Car (Certificati bianchi per la cogenerazione ad alto rendimento), grazie al maggiore recupero termico, migliorando così l’efficienza complessiva della cogenerazione e incrementando le performance energetiche certificabili della struttura.

A ulteriore supporto della qualità e vivibilità degli ambienti, è stata realizzata da Hse una nuova rete di distribuzione e trattamento dell’aria, progettata per garantire condizioni termoigrometriche ottimali all’interno della nuova sala mostra di Cerdomus, che coniuga un’elevata integrazione architettonica con la massima efficacia in termini di comfort ambientale in tutte le stagioni.

Il progetto porta benefici significativi anche agli ambienti produttivi: grazie all’installazione di sistemi di climatizzazione ad isola nelle aree di lavoro più prossime ai forni di cottura, che consentono di abbattere sensibilmente la temperatura nelle zone più impegnative del ciclo produttivo, migliorando le condizioni di lavoro durante i mesi più caldi.

«Grazie alla visione di Cerdomus e alle competenze tecniche di Hse - si sottolinea da Hera -, l’intervento rappresenta un esempio concreto di innovazione, efficienza e responsabilità ambientale, che conferma il ruolo dell’azienda come eccellenza industriale attenta alla sostenibilità».