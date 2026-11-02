Castel Bolognese, molesta i passeggeri sul treno e aggredisce i Carabinieri: arrestato 32enne

Momenti di tensione alla stazione ferroviaria di Castel Bolognese, dove i Carabinieri della Compagnia di Faenza sono dovuti intervenire d’urgenza su richiesta del capotreno di un convoglio in viaggio sulla tratta Rimini-Milano. Un trentaduenne di origine tunisina, senza fissa dimora e irregolare in Italia, stava infastidendo i passeggeri all’interno delle carrozze e si rifiutava categoricamente di scendere nonostante fosse sprovvisto del biglietto.

All’arrivo dei militari, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha reagito opponendo resistenza fisica per evitare il controllo e fornendo poi un’identità falsa. Una volta riportata la calma, i Carabinieri lo hanno perquisito trovandolo in possesso di un paio di guanti tattici con nocchiere in plastica rigida, subito posti sotto sequestro. L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, false attestazioni e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Dopo l’udienza di convalida per direttissima, il giudice ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere.