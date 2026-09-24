Castel Bolognese, lo storico Despar ha riaperto con 16 dipendenti al lavoro

Despar torna a essere protagonista della vita quotidiana di Castel Bolognese. Questa mattina, giovedì 24 settembre, ha riaperto lo storico supermercato di via Contoli 50, con ingresso diretto dalla via Emilia: un punto vendita che per oltre quarant’anni ha rappresentato un riferimento per la comunità locale. Al taglio del nastro, oltre al sindaco Luca Della Godenza, c’erano il direttore regionale per l’Emilia-Romagna di Despar Nord Alessandro Urban e il Capo Area Emilia-Romagna Despar Nord Alessandro Arduini. Il nuovo supermercato ha ricevuto la benedizione di Don Marco Bassi della Parrocchia di San Petronio.

La squadra di lavoro è composta da 16 colleghi, di cui 12 donne e 4 uomini, tutti residenti nei comuni di Castel Bolognese, Imola, Dozza Imolese e Massa Lombarda. A guidarli la store manager Stefania Di Stasi.

“La riapertura di questo punto vendita, attesa da tempo, restituisce alla comunità un servizio importante e contribuisce a rafforzare l’offerta commerciale di Castel Bolognese. Ringraziamo quanti hanno lavorato per rendere possibile questo ritorno e auguriamo buon lavoro a tutto il personale” ha dichiarato il sindaco Luca Della Godenza.

“Oggi vogliamo restituire a Castel Bolognese un punto vendita che fa parte della storia della comunità e al quale molti cittadini sono legati da un rapporto che dura da generazioni - ha commentato Alessandro Urban - Abbiamo scelto di assumerne direttamente la gestione perché crediamo nelle potenzialità di questo supermercato e, soprattutto, nel territorio in cui opera. Il nostro obiettivo è aprire un nuovo capitolo di questa storia, mettendo a disposizione delle persone la qualità, i servizi e la professionalità che caratterizzano Despar. La creazione di nuovi posti di lavoro è un ulteriore segnale concreto dell’investimento e della fiducia che riponiamo in Castel Bolognese”.

“Nel ripensare gli spazi e gli assortimenti di questo negozio abbiamo portato scelte attente alle necessità dei cittadini di Castel Bolognese, per una spesa completa, con prodotti convenienti e di qualità, per poter difendere e mantenere il potere di acquisto dei nostri clienti. Il negozio è raggiungibile a piedi, in bicicletta, in auto ed è dotato di un ampio parcheggio riservato alla clientela, il tutto per permettere una spesa in piena comodità e sicurezza – ha spiegato Alessandro Arduini, Capo Area Emilia-Romagna. I nostri clienti possono contare su una squadra preparata ed appassionata, composta da 16 colleghe e colleghi che sapranno consigliare i migliori abbinamenti per una buona colazione, un pranzo gustoso e veloce, una sana merenda, un fresco aperitivo, una cena abbondante. Vogliamo far trovare tutto a portata di mano, garantendo tanta convenienza, un assortimento completo, i prodotti locali Sapori del Territorio Ravennate e Romagnolo, tra cui alcuni vini molto ricercati, i banchi serviti e l’accoglienza dei nostri esperti addetti alla frutta e verdura, al pane fresco, alla pizzeria calda appena sfornata, alla gastronomia, alla macelleria”.