Castel Bolognese, lavori per il nuovo potabilizzatore

Procedono i lavori per la realizzazione della rete idrica dell’impianto di potabilizzazione di Hera e Conami, il progetto di ottimizzazione e potenziamento del sistema idrico che riguarda ben 13 comuni del Ravennate e dell’Imolese, per un investimento complessivo di circa 50 milioni di euro.

In particolare è in corso l’esecuzione delle condotte che porteranno l’acqua nel comune di Castel Bolognese. Dalla presentazione pubblica dello scorso 8 aprile è stato già realizzato un tratto su via Lunga, sono in corso lavori in proprietà private, si stanno avviando gli attraversamenti no-dig (no scavo) e oggi inizierà lo scavo e la posa della condotta in via Canalvecchio.

Per questi motivi è stata disposta, tramite ordinanza, l’interruzione temporanea della circolazione su via Canalvecchio per un tratto di 250 metri, a partire dall’incrocio con via Lunga e verso via S. Ilario. La disposizione sarà in vigore da oggi a venerdì 25 luglio. Saranno indicate le deviazioni del traffico in particolare su via Borello attraverso le vie Paoline Lesina e S. Ilario e via Prati provvedendo all’installazione ed al mantenimento della necessaria segnaletica di cantiere e di deviazione.

«Insieme ad Hera e Conami - commenta il sindaco di Castel Bolognese Luca Della Godenza - stiamo puntando a obiettivo ambizioso: avere acqua di qualità, con una durezza ottimale, con un sistema idrico potenziato e più resiliente in grado di rispondere anche ai cambiamenti climatici. Tutto ciò sarà possibile con l’impianto di Bubano e le nuove condotte che si stanno realizzando. Siamo consapevoli che ci saranno piccoli e inevitabili disagi, ma questi saranno ampiamente ripagati da una disponibilità di acqua potabile senza interruzioni e buona qualità».