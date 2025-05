Castel Bolognese, inaugurata la cassa di espansione del Canale dei Mulini - Gallery

“Il fatto che questa cassa abbia già svolto un ruolo decisivo nel controllo del flusso dell’acqua quando ancora non era completata ci dimostra inequivocabilmente quanto investire in queste opere sia strategico per la messa in sicurezza del territorio - sottolinea De Pascale - pochi giorni fa abbiamo presentato i progetti per i bacini dei fiumi Lamone e Marzeno, a poca distanza da qui, e presto faremo lo stesso anche per altri corsi d’acqua: invasi, casse di espansione, aree di laminazione sono decisive per la salvaguardia delle persone e delle attività produttive. Voglio ringraziare - prosegue il presidente - il Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale, che ha progettato e realizzato l’intervento, e i sindaci del territorio, con i quali c’è un dialogo costante”.

“Anche se di piccole dimensioni - spiega Rontini-, la cassa del Canale dei Mulini è un tassello molto importante per rafforzare la sicurezza idraulica di questo territorio e si inserisce in quel mosaico di opere strutturali che vogliamo assolutamente realizzare, laddove necessario. Quanto accaduto negli ultimi due anni ci pone davanti a una sfida difficile, che possiamo vincere solo unendo le forze di tutti gli attori coinvolti - continua la sottosegretaria - da questo punto di vista il ruolo dei Consorzi di Bonifica, per la loro competenza e professionalità, è sempre stato decisivo e lo sarà ancora di più in futuro”.