Castel Bolognese: in giro con martello e scalpello, prova a scassinare l’edicola e il chiosco: arrestato dai Carabinieri

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Castel Bolognese hanno arrestato un italiano di origine brasiliane che ha tentato di forzare le saracinesche in due esercizi commerciali del centro cittadino con l’intento di rubare. L’uomo, già conosciuto per i suoi trascorsi giudiziari, grazie all’ausilio di un martello e uno scalpello ha tentato di forzare la saracinesca di una piccola edicola vicina alla stazione dei treni per poi scassinare, con le stesse modalità, l’ingresso di un chiosco adiacente dove vengono venduti prodotti alimentari. I militari dell’Arma però, costantemente impegnati nel controllo del territorio sono riusciti ad intervenire tempestivamente ed a fermare il malfattore che è stato arrestato per furto aggravato continuato. L’uomo, trattenuto in camera di sicurezza della Stazione CC è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dove nella mattinata odierna affronterà il “rito direttissimo”.