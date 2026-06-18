Castel Bolognese, in giro col tirapugni: giovane denunciato

I Carabinieri di Castel Bolognese hanno denunciato a piede libero un giovane incensurato del posto. Durante un normale pattugliamento delle vie cittadine e dei parchi pubblici, i Carabinieri hanno proceduto al controllo del giovane che perquisito, veniva trovato in possesso di un tirapugni portato al seguito senza alcun giustificato motivo.

L’oggetto, classificato come arma bianca, è stata immediatamente sequestrato ed il giovane, dopo essere stato accompagnato in caserma per le formalità di rito è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.