Castel Bolognese, il Torrione Ronchi tra le Case delle persone illustri dell’Emilia Romagna

Il Torrione Ronchi di Castel Bolognese, studio del maestro Cesare Ronchi, si conferma tra le Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna. A Bologna si è svolta la cerimonia di consegna delle targhe relative al triennio 2025-2028. Le targhe sono state consegnate dall’assessora regionale alla Cultura Gessica Allegni e per Castel Bolognese l’assessore alla Cultura Luca Selvatici e Duccio Ronchi.

Il riconoscimento regionale valorizza i luoghi nei quali personalità di rilievo della cultura e delle arti hanno vissuto o svolto la propria attività, mettendoli in rete e favorendone la conoscenza e la fruizione. Un percorso che oggi coinvolge decine di strutture distribuite sul territorio dell’Emilia-Romagna.

Dal 2025 il Torrione est della cinta muraria di Castel Bolognese, ormai conosciuto come Torrione Ronchi, è riconosciuto come Studio d’Illustre dalla Regione Emilia Romagna. Qui Cesare Ronchi ha lavorato e sviluppato il proprio percorso artistico, lasciando un patrimonio che continua a essere raccontato attraverso l’attività dello studio, le mostre di arte contemporanea e le iniziative dedicate alla sua figura e alla sua opera.

«È un riconoscimento che nasce dalla collaborazione tra la famiglia Ronchi, il Comune e la Regione - sottolinea Selvatici - che permette di valorizzare e raccontare un luogo importante della nostra storia culturale, inserendolo in una rete più ampia di percorsi artistici, culturali e turistici».