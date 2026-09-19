Castel Bolognese, il Torrione Ronchi tra le Case delle persone illustri dell’Emilia Romagna

Faenza
  • 19 settembre 2026
Castel Bolognese, il Torrione Ronchi tra le Case delle persone illustri dell’Emilia Romagna

Il Torrione Ronchi di Castel Bolognese, studio del maestro Cesare Ronchi, si conferma tra le Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna. A Bologna si è svolta la cerimonia di consegna delle targhe relative al triennio 2025-2028. Le targhe sono state consegnate dall’assessora regionale alla Cultura Gessica Allegni e per Castel Bolognese l’assessore alla Cultura Luca Selvatici e Duccio Ronchi.

Il riconoscimento regionale valorizza i luoghi nei quali personalità di rilievo della cultura e delle arti hanno vissuto o svolto la propria attività, mettendoli in rete e favorendone la conoscenza e la fruizione. Un percorso che oggi coinvolge decine di strutture distribuite sul territorio dell’Emilia-Romagna.

Dal 2025 il Torrione est della cinta muraria di Castel Bolognese, ormai conosciuto come Torrione Ronchi, è riconosciuto come Studio d’Illustre dalla Regione Emilia Romagna. Qui Cesare Ronchi ha lavorato e sviluppato il proprio percorso artistico, lasciando un patrimonio che continua a essere raccontato attraverso l’attività dello studio, le mostre di arte contemporanea e le iniziative dedicate alla sua figura e alla sua opera.

«È un riconoscimento che nasce dalla collaborazione tra la famiglia Ronchi, il Comune e la Regione - sottolinea Selvatici - che permette di valorizzare e raccontare un luogo importante della nostra storia culturale, inserendolo in una rete più ampia di percorsi artistici, culturali e turistici».

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