Castel Bolognese, il Suv tampona e ribalta un’auto, poi la fuga: due denunce

Il episodio più grave risale alla notte scorsa, teatro dei fatti Castel Bolognese. Lungo la via Emilia Levante, un 38enne italiano – già noto alle forze dell’ordine – era alla guida di un Suv di grossa cilindrata, con a bordo una 28enne incensurata come passeggera. Per cause in corso di accertamento, il fuoristrada ha tamponato violentemente una utilitaria che procedeva nello stesso senso di marcia, provocandone il ribaltamento. Invece di fermarsi a prestare aiuto, il conducente del Suv si è dato a una precipitosa fuga. A bordo dell’auto tamponata vi erano due uomini, di 56 e 70 anni, rimasti feriti nell’impatto e trasportati in ospedale per le cure del caso.

Nonostante la fuga repentina, l’attività d’indagine condotta dai militari dell’Arma è stata tempestiva e risolutiva. I Carabinieri sono riusciti in breve tempo a risalire all’identità dei due occupanti del Suv e a rintracciarli. Per il 38enne alla guida è scattato il ritiro immediato della patente di guida, mentre il veicolo è stato affidato a una persona idonea. Entrambi rispondono ora, a vario titolo, di gravi ipotesi di reato legate al sinistro e alla mancata assistenza ai feriti.