Castel Bolognese, il Suv tampona e ribalta un’auto, poi la fuga: due denunce

Fine settimana ad alta tensione sul fronte della sicurezza stradale nel Faentino. I Carabinieri hanno denunciato a piede libero tre persone, responsabili di gravi violazioni al Codice della Strada e di omissione di soccorso.
Il episodio più grave risale alla notte scorsa, teatro dei fatti Castel Bolognese. Lungo la via Emilia Levante, un 38enne italiano – già noto alle forze dell’ordine – era alla guida di un Suv di grossa cilindrata, con a bordo una 28enne incensurata come passeggera. Per cause in corso di accertamento, il fuoristrada ha tamponato violentemente una utilitaria che procedeva nello stesso senso di marcia, provocandone il ribaltamento. Invece di fermarsi a prestare aiuto, il conducente del Suv si è dato a una precipitosa fuga. A bordo dell’auto tamponata vi erano due uomini, di 56 e 70 anni, rimasti feriti nell’impatto e trasportati in ospedale per le cure del caso.