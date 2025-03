Castel Bolognese, il sollievo del sindaco: “Grazie a tutti per la collaborazione”

Paura passata anche nel territorio di Castel Bolognese. Così il sindaco Luca Della Godenza: “Il livello del Senio si è abbassato sensibilmente rientrando in soglia verde a Casola, Tebano e Ponte del Castello. Ho quindi predisposto la revoca delle ordinanze. Nella giornata di oggi sono previsti locali rovesci che monitoreremo visti i terreni saturi, ma che non dovrebbero causare problemi. Al termine di queste lunghe ore desidero ringraziare i volontari della Protezione civile e della Misericordia che hanno, insieme con la Giunta, con il personale comunale e i Carabinieri gestito questa allerta con serietà ed organizzazione. Grazie a tutti per la collaborazione”.