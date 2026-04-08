Castel Bolognese, il Mercato del Contadino inaugura martedì 14 aprile

A Castel Bolognese partire da martedì 14 aprile prenderà il via, presso il Piazzale Poggi, di fronte alla Biblioteca comunale, il nuovo Mercato del Contadino, con appuntamento settimanale ogni martedì dalle ore 15.30 alle 19.30. Il mercato sarà attivo da aprile a novembre, mesi in cui la produzione locale è maggiormente attiva. La cerimonia inaugurale si terrà martedì 14 aprile alle ore 17.30 presso Piazzale Poggi , di fronte alla Biblioteca comunale.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Castel Bolognese insieme al Tavolo dell’Imprenditoria, con un obiettivo chiaro: sostenere le aziende agricole e mettere al centro la qualità dei prodotti locali. Il mercato sarà aperto ai produttori agricoli locali e offrirà ai cittadini la possibilità di acquistare prodotti freschi e a filiera corta, rafforzando un rapporto diretto tra chi produce e chi consuma. Tra i banchi dei produttori locali si potranno trovare: frutta, verdura, miele, confetture, vino, latticini freschi e stagionati.

“Non è solo un mercato ma una scelta precisa: investire sul territorio e sulle imprese locali, promuovendo un modello di consumo più consapevole. Vogliamo creare un punto di incontro stabile, dove la qualità sia riconoscibile e accessibile. L’avvio del mercato rappresenta un passo concreto per valorizzare il commercio di prossimità e costruire una comunità più attenta, sostenibile e legata alla propria identità” dichiara il sindaco di Castel Bolognese, Luca Della Godenza.