Castel Bolognese, furto al cimitero: scippano il portafogli a una donna ma vengono bloccati dai Carabinieri

Faenza
  • 27 ottobre 2026
Castel Bolognese, furto al cimitero: scippano il portafogli a una donna ma vengono bloccati dai Carabinieri

Approfittano di un momento di distrazione per rubare il portafogli a una donna nei pressi del cimitero, ma vengono intercettati e bloccati dai Carabinieri a tempo di record nei pressi della stazione ferroviaria. È il bilancio di un intervento lampo condotto nel pomeriggio di ieri dai militari della Stazione di Castel Bolognese, che hanno denunciato due giovani del posto, già noti alle Forze dell’Ordine, con l’accusa di furto aggravato in concorso.

Secondo quanto ricostruito, l’episodio si è consumato nel primo pomeriggio nei pressi del cimitero comunale. I due giovani avrebbero avvistato la vittima e, studiando il momento opportuno, si sarebbero avvicinati con mossa fulminea. Sfruttando una momentanea distrazione della donna, i malviventi sono riusciti a sfilare con destrezza il portafogli custodito all’interno della borsetta. Messo a segno il colpo, i due si sono immediatamente dati alla fuga a bordo di due biciclette, sperando di dileguarsi rapidamente tra le vie del paese. La reazione della vittima è stata tempestiva: la donna ha subito lanciato l’allarme, mettendosi in contatto con i Carabinieri.

Subito catturati

Per i due fuggitivi la fuga è durata pochissimo. Proprio in quei minuti, infatti, i militari si trovavano già in zona nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, intensificati in particolare per la prevenzione e il contrasto dei reati predatori. Grazie al rapido coordinamento e alla conoscenza capillare del territorio, le pattuglie sono riuscite a intercettare i due ciclisti nei pressi della Stazione Ferroviaria.

Bloccati sul posto e sottoposti a un primo controllo, i due giovani sono stati immediatamente riconosciuti senza ombra di dubbio dalla vittima.

Nel corso della successiva perquisizione personale, i militari hanno esteso le verifiche trovando i sospettati anche in possesso di una forbice. Al termine delle formalità di rito negli uffici dell’arma, per i due ragazzi è così scattata la denuncia a piede libero all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso.

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