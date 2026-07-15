Castel Bolognese, fanno incetta di cibo e cosmetici al supermercato: arrestati due ladri in fuga

Un furto sventato in pochissimi minuti grazie alla prontezza dei dipendenti e al tempestivo intervento dei carabinieri. Nel pomeriggio di ieri, i militari della Stazione di Castel Bolognese, supportati dai colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Faenza, hanno tratto in arresto due cittadini stranieri, già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato in concorso.

I due malviventi si erano introdotti all’interno di un supermercato del centro cittadino e, muovendosi tra i reparti, avevano fatto incetta di numerosi generi alimentari e prodotti di cosmetica e profumeria. Per cercare di superare le casse senza dare nell’occhio, non hanno esitato a danneggiare e strappare con forza i dispositivi antitaccheggio applicati alla merce. Le loro mosse non sono però sfuggite al personale del negozio che ha subito lanciato l’allarme chiamando il 112.

La risposta dell’Arma è stata immediata. Le pattuglie in servizio preventivo sul territorio hanno raggiunto il supermercato nel giro di pochi minuti, riuscendo a intercettare e bloccare i due uomini proprio mentre tentavano di fuggire con la refurtiva. Tutta la merce rubata è stata interamente recuperata e restituita al proprietario dell’attività commerciale, mentre per i due complici sono scattate le manette.