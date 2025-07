Castel Bolognese. Entra in casa per rubare, arrestato

I Carabinieri della Stazione di Castel Bolognese hanno effettuato un arresto in flagranza di reato per furto in abitazione nella mattinata di oggi. L’episodio si è verificato quando un uomo di nazionalità tunisina, già noto alle forze dell’ordine per reati simili, ha fatto irruzione in un’abitazione del centro.

Il malvivente è riuscito ad accedere all’interno dell’immobile forzando la porta d’ingresso e causando danni alla struttura. Una volta entrato, ha iniziato a perquisire le diverse stanze alla ricerca di oggetti di valore.

L’allarme è scattato grazie alla segnalazione del fratello del proprietario dell’abitazione, che si era recato a controllare la casa su richiesta del titolare, momentaneamente assente dalla città. Accortosi della presenza dell’intruso, l’uomo ha immediatamente contattato i Carabinieri.

L’intervento tempestivo dei militari ha colto di sorpresa il ladro che, nel tentativo di fuggire, ha dapprima cercato di scappare attraverso una finestra. Tuttavia, impaurito dalla situazione, ha abbandonato l’idea della fuga barricandosi in una stanza e chiudendosi a chiave all’interno.

I Carabinieri sono quindi intervenuti forzando la porta della stanza e procedendo all’arresto dell’uomo. Al momento del fermo, il malvivente era riuscito a sottrarre soltanto una carta di credito dalla proprietà.

L’arrestato è stato condotto presso la camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Faenza, dove rimarrà in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto che si terrà nella giornata di domani davanti al giudice competente.

Questo episodio evidenzia ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, nonché l’efficacia dei servizi di prevenzione e controllo del territorio svolti dai Carabinieri, che hanno permesso di impedire il completamento del reato e di tutelare la sicurezza della comunità locale.