Castel Bolognese, dopo 61 anni sarà demolito il serbatoio pensile: come cambia la viabilità dal 15 dicembre

Da lunedì 15 a mercoledì 23 dicembre compreso, a Castel Bolognese verrà chiuso il tratto di via Ravenna compreso tra le vie Mazzini e I° Maggio per consentire la demolizione del serbatoio pensile.

Per i residenti del tratto interessato al provvedimento verrà garantito l’accesso ciclo-pedonale. La demolizione del serbatoio pensile o più propriamente torre piezometrica nasce dal fatto che oramai è in disuso da tempo e neppure più utilizzata dai gestori di antenne per telecomunicazione. La sua costruzione risale agli anni ’60 e venne terminata nel 1964 con l’inaugurazione alla presenza dell’onorevole Benigno Zaccagnini. Durante il periodo di chiusura, segnalato da apposita segnaletica, la circolazione nelle vie adiacenti rimarrà inalterata.