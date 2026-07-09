Castel Bolognese, deruba anziana in casa, ma un vicino se ne accorge e allerta il 112, arrestato

Non si ferma l’azione di contrasto ai reati contro il patrimonio messa in atto dai Carabinieri della Compagnia di Faenza. Nell’ambito di un potenziato piano di controllo del territorio, volto a garantire la sicurezza dei cittadini e a prevenzione dei reati predatori, i militari della Stazione di Castel Bolognese hanno messo a segno un importante risultato nel pomeriggio dell’altro giorno, arrestando in flagranza di reato un giovane italiano, già noto alle forze dell’ordine e residente fuori regione, ritenuto responsabile di un audace furto in abitazione.