Castel Bolognese, deruba anziana in casa, ma un vicino se ne accorge e allerta il 112, arrestato

Non si ferma l’azione di contrasto ai reati contro il patrimonio messa in atto dai Carabinieri della Compagnia di Faenza. Nell’ambito di un potenziato piano di controllo del territorio, volto a garantire la sicurezza dei cittadini e a prevenzione dei reati predatori, i militari della Stazione di Castel Bolognese hanno messo a segno un importante risultato nel pomeriggio dell’altro giorno, arrestando in flagranza di reato un giovane italiano, già noto alle forze dell’ordine e residente fuori regione, ritenuto responsabile di un audace furto in abitazione.

Il colpo in pieno centro

L’episodio si è consumato nel cuore del centro cittadino di Castel Bolognese. Dinamica e spavalderia dell’azione hanno lasciato increduli gli stessi inquirenti: il malvivente, infatti, non si è fatto scoraggiare dalla presenza all’interno dell’immobile della proprietaria, un’anziana donna. Mentre la vittima si trovava in un’altra stanza, il giovane si è introdotto nell’appartamento, iniziando a mettere a soqquadro i locali e a rovistare nei cassetti alla ricerca di denaro contante e oggetti di valore.

I complici

Ad attendere il ladro all’esterno della palazzina c’erano due complici con funzioni di “palo”: un operaio italiano, anch’egli già gravato da precedenti di polizia, e una ragazza minorenne incensurata. I due monitoravano la strada, pronti a dare l’allarme in caso di passaggi sospetti o dell’arrivo delle forze dell’ordine.

L’intervento del vicino

A fare la differenza, mandando all’aria i piani del sodalizio criminale, è stato un vicino di casa dell’anziana, insospettito dai movimenti dei tre e dai rumori provenienti dall’alloggio, che ha assistito a parte della scena. Senza perdere la calma e senza farsi notare, l’uomo ha immediatamente composto il Numero unico di emergenza 112, descrivendo nei dettagli la situazione. La Centrale operativa ha dirottato sul posto le pattuglie della locale Stazione dei Carabinieri, già impegnate in zona nei servizi di perlustrazione. Giunti sul posto in pochi istanti, i militari sono riusciti a chiudere ogni via di fuga, intercettando e bloccando i tre soggetti prima che potessero far perdere le proprie tracce nel dedalo di vie del centro.

Arresto e denunce

I tre sospettati sono stati condotti in caserma per gli accertamenti di rito e l’identificazione ufficiale. Al termine delle attività, per il giovane che si era introdotto materialmente nell’appartamento sono scattate le manette con l’accusa di furto in abitazione aggravato. Per i due complici posizionati all’esterno, invece, è scattata la denuncia.

Refurtiva recuperata