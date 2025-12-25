Castel Bolognese, creato un varco sull’argine destro del Senio: “Stiamo lavorando per la sicurezza di tutti”

Un varco sull’argine del Senio in nome della sicurezza è stato realizzato nel pomeriggio di oggi. “Per ridurre la pressione idraulica - annuncia il sindaco di Castel Bolognese Luca Della Godenza - si è da poco concluso l’intervento di apertura di un varco in corrispondenza dell’ansa dell’argine destro del Senio, subito dopo Tebano, che fungerà da soglia di sfogo qualora il livello del fiume dovesse ulteriormente aumentare. Il varco immette in un’ansa chiusa di circa venti ettari. L’intervento è stato disposto congiuntamente al sindaco di Faenza, alla luce della criticità della situazione in evoluzione.

L’arginatura in oggetto risultava realizzata da un privato in assenza delle necessarie autorizzazioni e in modalità non conformi alla normativa vigente; alla luce delle criticità idrauliche riscontrate negli eventi precedenti, l’intervento si è reso necessario per garantire la sicurezza idraulica e un migliore deflusso delle acque, scaricando la pressione sull’argine sinistro. Stiamo lavorando per garantire la sicurezza di tutti”.