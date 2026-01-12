Castel Bolognese, crea il caos al supermercato con un taser artigianale: minorenne denunciato

I Carabinieri della Stazione di Castel Bolognese, coadiuvati dai colleghi dell’Aliquota Operativa di Faenza hanno fermato e denunciato un minorenne per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Quest’ultimo, giovane studente, è stato sorpreso dai Carabinieri mentre con un gruppo di amici creava caos all’interno di un supermercato del centro cittadino, innescando agitazione in paese. I militari intervenuti, dopo aver raccolto le testimonianze ed identificato i presenti, hanno perquisito il giovane trovandolo in possesso di una pistola artigianale ad impulsi elettrici per lo stordimento volgarmente detto “taser”. Il ragazzo è stato disarmato e portato in caserma dove è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna per porto abusivo di oggetti atti ad offendere mentre la pistola è stata sequestrata.