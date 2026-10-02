Castel Bolognese: conclusi i lavori sull’argine destro del Senio

Si chiude una vicenda che aveva suscitato forte attenzione nella comunità di Castel Bolognese a partire dal periodo natalizio dello scorso anno, quando emerse la questione relativa all’intervento realizzato sul rilevato arginale in destra Senio. “A seguito dell’ordinanza preliminare di sospensione dei lavori - annuncia il Comune in una nota - la proprietà ha presentato un permesso di costruire in sanatoria con opere di ripristino, avviando così il percorso amministrativo necessario per ricondurre l’intervento alle condizioni richieste dagli enti competenti. L’intervento di ripristino in cui il rilevato è stato riprofilato è stato infatti autorizzato, a seguito della Conferenza dei servizi, con Autorizzazione Unica e Permesso di costruire n. 531, rilasciato il 17 luglio 2026. Il provvedimento prevedeva l’esecuzione dei lavori entro 30 giorni dal rilascio”.

La proprietà ha concluso gli interventi il 6 agosto 2026 e gli uffici ne hanno verificato la correttezza.

“Si conclude così una vicenda complessa, iniziata nel periodo di Natale e che aveva comprensibilmente generato attenzione e preoccupazione tra i cittadini - dichiara il sindaco Luca Della Godenza - in questi mesi il Comune e l’Unione hanno seguito il procedimento con un obiettivo preciso: tutelare il territorio, garantire il rispetto delle prescrizioni previste e arrivare al ripristino dei luoghi interessati. Il completamento dei lavori consente oggi di chiudere una pagina importante. In una zona particolarmente delicata dal punto di vista idraulico, dopo quanto vissuto dal nostro territorio negli ultimi anni, la tutela delle opere e delle condizioni di sicurezza deve restare una priorità assoluta. Il risultato che interessava ottenere era il ripristino, e questo è avvenuto”.