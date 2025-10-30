Castel Bolognese, colpito da espulsione, gira di notte per il paese con un grosso coltello da cucina: 34enne denunciato

Alcune notti fa i Carabinieri della Stazione di Castel Bolognese hanno denunciato un 34 enne di origini straniere, per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere e false dichiarazioni sulla propria identità personale.

Il tutto è iniziato quando i militari hanno notato il 34enne girare con fare sospetto per le vie del paese ed hanno quindi deciso di fermarlo, trovandolo in possesso di un grosso coltello da cucina. In un primo momento l’uomo, che era sprovvisto di documenti, si è rifiutato di fornire le proprie generalità per poi cambiare rapidamente idea e fornirne alcune del tutto false. A questo punto i militari lo hanno accompagnato in caserma dove poi sono risaliti rapidamente alla sua vera identità, scoprendo anche però che era destinatario di un provvedimento di espulsione al quale non aveva ottemperato. Per tali motivi è stato quindi denunciato alla locale Procura della Repubblica per il possesso ingiustificato del coltello e per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità. Inoltre gli è stato anche notificato un ordine amministrativo di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.