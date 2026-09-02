Castel Bolognese, brutale aggressione con spray e coltello: fermato un 40enne per lesioni aggravate

Spray urticante negli occhi per accecarlo, poi una pioggia di fendenti sferrati con violenza fino a recidergli un’arteria e un tendine del braccio. Un’aggressione brutale, consumata nella notte dello scorso 22 agosto tra le strade di Castel Bolognese, che ieri sera ha portato all’arresto del presunto responsabile. In manette è finito uno straniero di 40 anni, senza fissa dimora, raggiunto da un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Ravenna per lesioni personali aggravate dall’uso di armi.