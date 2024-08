Castel Bolognese, apre la Velostazione

Ha aperto ieri mattina la Velostazione delle biciclette di fronte alla stazione ferroviaria di Castel Bolognese.

La Velostazione è dotata di centoventi posti bici, il doppio rispetto a prima, di una nuova illuminazione, della predisposizione per la ricarica elettrica delle biciclette e di una nuova videosorveglianza in un luogo completamente rigenerato, più luminoso, sicuro e accogliente.

L’investimento è stato realizzato con il finanziamento dell’Amministrazione comunale e il contributo della Regione Emilia-Romagna.

Nelle prossime settimane verrà inoltre attivato il nuovo impianto di illuminazione che, con altre piccole opere di rifinitura, darà ancora di più il senso della riqualificazione.

Inoltre, verranno conclusi i lavori ad opera di un privato che, in merito ad un accordo urbanistico, sta realizzando il nuovo parcheggio auto da oltre ottanta posti in Via Santa Croce.

«Siamo molto orgogliosi - dichiara il sindaco Luca Della Godenza - di veder terminato questo cantiere che, seppur con qualche ritardo, ci consegna un’area completamente rinnovata. In questo modo chi quotidianamente usufruisce della stazione si troverà in un luogo più sicuro, rigenerato e più bello, che vede raddoppiati gli stalli delle biciclette e notevolmente incrementati i posti auto».

A fianco dell’opera infrastrutturale «proseguiremo con il progetto “Bike to work” - aggiunge il primo cittadino di Castel Bolognese -, incentivando gli spostamenti in bicicletta casa-lavoro, per un Comune sempre più sostenibile». M.S.