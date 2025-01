Castel Bolognese, 550 euro alle famiglie colpite dall’alluvione

CASTEL BOLOGNESE. Con le donazioni raccolte, 100.000 euro, il Comune di Castel Bolognese, in provincia di Ravenna, dà un aiuto concreto alle famiglie colpite dalle alluvioni del maggio 2023 e dell’anno scorso. L’amministrazione infatti, spiega il sindaco Luca Della Godenza, sceglie di destinare le risorse per un contributo a chi è stato destinatario del cas. Il contributo ammonta a 550 euro e le domande possono essere presentate entro il 18 febbraio prossimo, o di persona recandosi allo sportello Emergenza di Faenza oppure online sul portale dei Servizi ai cittadini e alle imprese. Sono riconosciute spese per la sostituzione di beni mobili come arredi o elettrodomestici; collegate agli interventi di ripristino dell’immobile; mediche, premi assicurativi, bollette per le utenze domestiche, rate di muti o prestiti; per acquisto di biciclette, bici elettriche, monopattini e auto. Sono infine considerate tra le spese ammissibili anche l’acquisto di telefono cellulare, pc, tablet e televisione. Si terrà inoltre conto anche di ulteriori eventuali spese documentate sostenute per le necessità del nucleo familiare. Le spese andranno rendicontate entro il 28 febbraio, così da dare tempo a tutte le famiglie di allegare tutti i vari giustificativi.