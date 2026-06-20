Casola Valsenio, incidente: gravissimo 74enne di Forlimpopoli

Un incidente stradale nella mattinata di oggi, sabato 20 giugno, a Casola Valsenio, all’intersezione tra via Roma (Strada Provinciale 306 Casolana) e via Gramsci. Erano circa le 11.30 quando, secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla pattuglia della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina, un’autovettura si è immessa sulla provinciale da via Gramsci.

Il veicolo, condotto da un uomo di 35 anni residente a Faenza, è andato a impattare contro uno scooter Honda che viaggiava sulla Strada Provinciale 306 in direzione Riolo Terme. Ad avere la peggio è stato il conducente della moto un uomo nato nel 1952 e residente a

Forlimpopoli. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Locale per la gestione della viabilità e i rilievi di legge, sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza il cui personale, per le condizioni del ferito, ha richiesto intervento dell’elisoccorso. Il ferito è stato quindi trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena con un codice di massima gravità.