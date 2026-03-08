Casola Valsenio, il Giardino delle Erbe apre la stagione degli eventi tra natura e benessere

Il Giardino delle Erbe di Casola Valsenio riapre le porte alla nuova stagione di eventi, segnando l’inizio di un anno ricco di esperienze dedicate alla natura, al benessere e alla scoperta. Con l’arrivo della primavera questo luogo straordinario torna ad accogliere il pubblico in un mondo di profumi, colori e saperi antichi, offrendo un calendario di attività pensate per valorizzare le sue peculiarità e il profondo legame con il territorio.

Situato nel cuore del Parco regionale della vena del gesso romagnola, il Giardino rappresenta un’eccellenza botanica unica, custode di oltre 400 specie di piante officinali, aromatiche e medicinali, coltivate con cura per preservare e tramandare un patrimonio naturalistico di grande valore. Con la ripresa delle iniziative aperte al pubblico, il mese di marzo inaugura un percorso che nel corso dell’anno proporrà laboratori tematici, visite guidate, corsi pratici, picnic, aperitivi e degustazioni, offrendo occasioni coinvolgenti per vivere il Giardino in tutte le sue sfumature.

Protagonista di questo primo appuntamento stagionale sarà “Le erbe della salute”, in programma oggi alle ore 15 e domenica 22 marzo alle ore 10, un’esperienza pensata per accompagnare i partecipanti alla scoperta delle piante officinali e delle loro straordinarie proprietà benefiche. Durante la visita guidata verranno svelati i segreti delle erbe tradizionalmente utilizzate per favorire la longevità e sostenere l’equilibrio naturale dell’organismo, in un percorso che intreccia botanica, tradizione erboristica e cultura del benessere.

A seguire, un laboratorio pratico offrirà l’opportunità di mettere in pratica quanto appreso, imparando a creare tisane personalizzate attraverso la sapiente combinazione delle piante, con l’obiettivo di promuovere vitalità e armonia. Per maggiori informazioni: tel. 335 1209933.