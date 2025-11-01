Casola Valsenio, due cani scivolano lungo una parete rocciosa, salvati dai Vigili del Fuoco VIDEO

Un salvataggio spettacolare e coraggioso, per la gioia dei proprietari delle bestiole. I Vigili del fuoco di Ravenna sono intervenuti la sera di mercoledì 29 ottobre a Casola Valsenio per il soccorso di due cani scivolati lungo una parete rocciosa.

Gli animali, rimasti bloccati in una zona impervia e irraggiungibile da terra, sono stati individuati grazie al nucleo Sapr, che ne ha monitorato la posizione tramite Gps. Giovedì mattina, con l’intervento dell’elicottero Drago 160 del reparto volo di Bologna, gli elisoccorritori hanno raggiunto e imbragato i cani, recuperandoli a bordo e trasportandoli in sicurezza al campo sportivo, dove sono stati riconsegnati ai proprietari in buone condizioni.