Casola Valsenio, biker 60enne soccorsa dopo una rovinosa caduta: trasportata in elicottero in ospedale

Nel pomeriggio una biker è caduta lungo il sentiero 709 nel comune di Casola Valsenio procurandosi una sospetta frattura ad una caviglia. La Centrale Operativa del 118 ha attivato la stazione territoriale monte Falco del SAER, i cui tecnici sono giunti sul posto per prestare soccorso alla donna operando insieme all’equipaggio tecnico e sanitario di EliRavenna. Alla donna è stato immobilizzato l’arto, è stata posizionata su barella e trasportata dai tecnici all’elisoccorso atterrato poco distante dal luogo dell’incidente. L’infortunata, una 60enne della Provincia di Bologna, è stata elitrasportata all’ospedale di Faenza per ricevere le cure del caso.