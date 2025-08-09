Casola, illuminazione pubblica: in arrivo i nuovi lampioni, maggiore risparmio energetico

Partiranno nelle prossime settimane i lavori di riqualificazione ed efficientamento della pubblica illuminazione di Casola Valsenio. Il progetto, realizzato in partenariato con Hera Luce e coerente con le priorità nazionali e dell’Unione Europea per la transizione energetica, punta a ridurre i consumi e l’impatto sull’ambiente e, contestualmente, aumentare la sicurezza e la qualità urbana del territorio comunale. L’opera sarà a carico di Hera, senza costi per le casse comunali.

Nuovi punti luce

Il primo obiettivo è quello di installare le nuove torri faro nel campo sportivo comunale, in modo da poterle omologare e averle in funzione a ottobre con l’accorciarsi delle ore di luce del giorno. Il piano complessivo prevede la sostituzione di 530 punti luce completando il passaggio dalla tecnologia obsoleta, con lampade a sodio ad alta pressione, ai led di ultima generazione. Prevista inoltre la sostituzione di 64 pali dell’illuminazione, mentre 12 saranno installati ex-novo. Saranno inoltre messi a norma i quadri elettrici, di cui almeno 15 risultano obsoleti.

Sistema di telecontrollo

Il tutto sarà integrato da un nuovo sistema di telecontrollo dell’impianto e un contratto con Hera Luce di manutenzione completa, intesa come ordinaria, programmata e straordinaria. A regime, la nuova illuminazione pubblica porterà a un risparmio del 67% di energia, pari a circa 172 mila Kilowatt e una riduzione di 70 tonnellate di anidride carbonica immesse nell’aria ogni anno.

«Un intervento chiave»