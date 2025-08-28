Cane muore avvelenato: allarme a Faenza

FAENZA. Il Nucleo di Polizia Giudiziaria del Comando della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina ha avviato un’indagine in seguito a due preoccupanti episodi di avvelenamento di cani, probabilmente avvenuti nell’area di sgambamento del Parco Tassinari. L’allarme è scattato martedì mattina a seguito della denuncia di una donna il cui cane è deceduto improvvisamente dopo aver frequentato l’area di sgambamento di via Cavour. L’autopsia ha confermato la morte per avvelenamento. Nelle ultime ore, è stata segnalata una seconda situazione simile, con una diagnosi di emorragia interna, sempre dopo che l’animale era stato portato nella stessa area. A seguito delle segnalazioni, le autorità hanno intensificato le attività di controllo e ricerca di esche o bocconi avvelenati, senza però trovarne. Nonostante ciò, i sopralluoghi sono continuati anche nella giornata odierna e, in via precauzionale, sono stati affissi cartelli informativi in tutta l’area per avvisare i proprietari di cani e invitarli alla massima cautela. Le indagini sono in corso per risalire ai responsabili di questo grave gesto. Le autorità invitano i cittadini a segnalare immediatamente comportamenti sospetti o il ritrovamento di materiali anomali. La Polizia Locale rivolge un appello a tutti i proprietari di cani che hanno frequentato il Parco Tassinari nei giorni scorsi. Si raccomanda ai proprietari di cani, qualora i loro animali manifestassero sintomi anomali, di rivolgersi con urgenza a un veterinario e di sporgere denuncia presso le forze dell’ordine.