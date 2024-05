Brisighella verso le elezioni, presentazione di programma e candidati di “SìAmo Brisighella”

«Progettare insieme un comune nuovo, che tiene conto di esigenze e desideri dei giovani, attento alle necessità dei più deboli e capace di trasformarsi in un territorio ideale per abitare, lavorare e immaginare il domani. Un luogo in cui tutti possano vivere da protagonisti».

E’ con questa premessa che Loris Naldoni, candidato a sindaco, ha introdotto, in una sala Cicognani gremita, la presentazione dei 12 candidati della lista “SìAmo Brisighella” e il progetto di governo, sostenuto dal centrosinistra e da oltre 150 firmatari, membri della società civile, che hanno attestato un appoggio personale.

Il progetto «è frutto di un metodo, fatto di momenti di ascolto nel corso degli ultimi mesi - ha detto Naldoni – poi finalizzato da un gruppo di lavoro il cui obiettivo è stato di disegnare una Brisighella a misura di futuro, più innovativa, più moderna, più giovane». Tra i punti salienti vi è la cura del territorio e delle famiglie nel post alluvione, dai risarcimenti ai risanamenti, all’accompagnamento nelle pratiche; il contrasto al declino della natalità; la valorizzazione delle frazioni; il turismo da riorganizzare completamente, in sinergia con l’agricoltura, binomio imprescindibile; strutture di coordinamento, promozione e accoglienza che aiutino gli operatori.

Il Parco dei Gessi, patrimonio dell’Umanità, è inteso come un volano. In primo piano sono inoltre il problema casa, incentivando i proprietari a concedere affitti; una mobilità sostenibile che faccia risparmiare soldi e tempo; un’adesione all’Unione dei Comuni da protagonisti.

Sono individuati bisogni, quali: aiuti alle attività commerciali e artigianali; ristrutturazione della camera mortuaria e manutenzione dei cimiteri; riqualificazione del percorso dei Tre colli; restauro della facciata del municipio; parcheggio riservato ai residenti del centro in occasione di eventi, l’Osservanza nuovo spazio per i giovani e biblioteca luogo anche di incontri; piscina comunale da attivare; riqualificazione del centro sportivo, cartellone di qualità per il teatro Pedrini, restyling aree scolastiche esterne e parcheggio del complesso Cicognani.

Questi i candidati: Francesca Bosi (22 anni, Brisighella, studentessa di Medicina e Chirurgia), Romina Botti (49 anni, Fognano, responsabile amministrativa), Anna Pia Casale (57 anni, Brisighella, imprenditrice artigianato artistico), Giuseppe Giraldi (65 anni, Fognano, imprenditore edile), Romina Gurini (48 anni, Marzeno, docente Ist. Compr. di Brisighella), Alessia Mercatali (45 anni, San Martino in Gattara, funzionaria pubblica), Fabio Pasini (41 anni, Marzeno, operaio socio fondatore della Pro Loco di Marzeno), Eolo Piancastelli (68 anni, Brisighella, pensionato ex dirigente Cgil), Cesare Pasotti (66 anni, San Martino in Gattara. pensionato, ex bancario, presidente della San Martino Aps), Samanta Sangiorgi (42 anni, Villa Vezzano, operaia), Franco Spada (73 anni, Brisighella, pensionato, agronomo e agricoltore, presidente onorario del Consorzio olio Dop Brisighella), Jacopo Tronconi (32 anni, Brisighella, imprenditore metalmeccanico).