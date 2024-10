Brisighella, un weekend dedicato ai prodotti tipici, ma anche cultura e musica

Il primo week end di ottobre a Brisighella arrivano due eventi per gli amanti dell’enogastronomia.

Torna Borgo DiVino in Tour: per tre giorni, il borgo medievale offrirà ai visitatori la possibilità di scoprire e degustare alcuni dei migliori vini delle cantine locali e non, accompagnati da prodotti gastronomici tipici del territorio. Quest’anno Borgo DiVino sarà anche un evento per promuovere il “turismo esperienziale” e il “turismo responsabile”.

Domani alle 19 all’ Anfiteatro Spada di Brisighella si terrà il concerto “Radici in movimento, relazioni e rituali musicali dal jazz alle foreste del centrafrica” (sassofonista Piero Bittolo Bon e batterista Andrea Grillini), arricchito dal suono di Spell//Hunger e dalle proiezioni laser di Alberto Novello.

Domenica alle 10 sarà invece possibile partecipare al trekking “Alle radici della storia di Brisighella”, con Stefano Schiassi, guida ambientale escursionistica che accompagnerà alla scoperta dei resti del castello medioevale di Rontana e del Parco regionale della vena del gesso romagnola (info e iscrizioni: 338 6849367).

Per partecipare alle degustazioni sarà possibile acquistare un voucher al costo di 18 euro, che comprende 8 euro di degustazioni di vino e un kit composto da calice e sacchetta per la degustazione. I voucher saranno disponibili in loco o acquistabili online sul sito. Orari dell’evento: oggi 18-24, domani 17-24, domenica 12- 22. Info: 0546 81166.

Domani all’ex convento dell’Osservanza torna anche Borgo Indie, un festival pop per parlare di cibo, vini, indipendenza, sostenibilità e buone pratiche. Il programma: ore 15.30 apertura banchi d’assaggio vini e gelati, votazione dei finalisti dell’”Albana Dei 24”; ore 16 “Dialoghi sulle buone pratiche”; ore 17 “Agriecologia ed ecosocialismo: dalla terra alla tavola, dalla tavola all’anima”, Isabella Conti dialoga con Lucio Cavazzoni, Duccio Caccioni e Pietro Venezia, li interrompe Carlo Catani; ore 18.30 aperitivo con dj set: ore 19.30 barbecue.

Sempre domani il Foyer del Teatro Pedrini ospiterà la presentazione del romanzo “Le lunghe ombre fredde” (Rizzoli, 2024) di Eraldo Baldini, in dialogo con l’autore, mentre la scuola di musica “Masironi” di Brisighella proporrà alcuni brani eseguiti da Lorenzo Antonelli e Nicola Savorani al pianoforte (ingresso libero).

Domenica alle 11, sempre al Foyer del Teatro Pedrini, La Corelli presenterà la terza e quarta sinfonia di Beethoven, nel secondo appuntamento della rassegna “Beethoven Mania”. Il concerto sarà aperto con un’introduzione musicologica del maestro Jacopo Rivani e dalla lettura di Maria Teresa Federici, rivolta a bambini e adulti, di due albi illustrati evocativi e legati alla musica che si andrà ad ascoltare.