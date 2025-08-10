Brisighella, un nuovo mezzo per il trasporto di chi ha difficoltà motorie

Il Centro Volontari Brisighella ha acquistato un nuovo Fiat Doblò attrezzato ed «è felice di condividere con la comunità una notizia che riempie di orgoglio il gruppo».

Il mezzo servirà per il trasporto di persone con difficoltà motorie e per il Cvb rappresenta un investimento concreto al fine di migliorare i servizi sociali e per continuare ad essere un punto di riferimento per le persone più fragili della comunità.

«Questo traguardo – fa sapere in proposito l’associazione brisighellese - è stato possibile grazie al grande cuore e alla vostra straordinaria generosità di chi ci sostiene ogni giorno: una donazione cospicua da parte di un cittadino che ha scelto di rimanere anonimo, il contributo dell’associazione La Tua Mano Per La Pace, il 5x1000 devoluto alla nostra associazione da tanti cittadini Brisighellesi, le donazioni volontarie ricevute da chi usufruisce del nostro servizio sociale e, non meno importante; le condizioni di acquisto speciali proposte dal concessionario “Moreno” di Faenza».

Una cordata vincente quindi dove ogni contributo ha fatto la differenza. F.D.