Brisighella si accende per Natale, tanti eventi e spettacoli

Il mese di dicembre sotto i tre colli si animerà con musica, spettacoli ed eventi per tutta la famiglia. Anche quest’anno è programmata la suggestiva e pittoresca Fiaccolata dei Babbi Natale che in corteo si inerpicano per i camminamenti verso la Torre dell’Orologio e la Rocca.

Sarà questo l’evento clou, fissato a domenica 17 dicembre, giorno programmato per la festa intitolata “Luce di Natale” organizzata dalla Pro Loco con il supporto del Comune. Dalle 10 alle 19 in centro storico vi saranno allestimenti con mercatini creativi natalizi, artigianato locale, prodotti tipici e laboratori a tema a cura di alcune associazioni.

I negozi del centro saranno aperti per lo shopping delle feste, e presso la Galleria Comunale “La Manica” (via Naldi 5) aprirà il temporary shop natalizio a cura Fioriluna. In piazza Carducci sarà allestita la Casetta di Babbo Natale e al parco Caduti di Nassiriya saranno esposti i pannelli decorati a tema natalizio delle scuole dell’infanzia e primaria di Brisighella e Fognano. Alle 15 in piazza Carducci canti natalizi e il coro ”Loading” che faranno da preludio alle 16.30 a premiazioni dei concorsi natalizi e alle 17 alla partenza della “Fiaccolata dei Babbi Natale” nel borgo e per i colli, al seguito di uno zampognaro che guiderà la scia delle luci. A tutti i partecipanti saranno consegnati un berretto rosso con pon pon e una fiaccola. Il tragitto sarà illuminato dalle fiammelle accese e porterà i partecipanti nei punti maggiormente panoramici, attraverso gli scorci più incantevoli del paese. L’itinerario di andata e ritorno dal centro storico si concluderà con brindisi e festeggiamenti collettivi.

In serata (ore 21) sipario aperto nel Foyer del Teatro Pedrini con l’ultimo appuntamento della rassegna invernale dell’Orchestra Corelli che presenta “Gli impopolari” un viaggio tra le musiche popolari con la voce narrante di Giorgia Trasselli.

Ma la marcia di avvicinamento al 17 prevede iniziative anche domani con due appuntamenti dedicati ai più piccoli: alle 16.30 alla biblioteca comunale Carlo Pasini (via Pascoli, 1) letture natalizie con i bambini dai 3 ai 6 anni e un laboratorio a tema.

I 9, 16 e 23 dicembre al circolo Borsi di Brisighella-Teatro Giardino tornano gli appuntamenti della rassegna di teatro dialettale “Un Teatar par ridar... andè tott a Brisighella”. Inizio spettacoli alle ore 21.

Il circolo Borsi ospiterà inoltre la Befana Avis il 6 gennaio con dolcetti e caramelle per tutti i bambini.

Al Museo Ugonia fino al 10 dicembre 2023 sarà visitabile la mostra “Il verde in bianconero” di Mirna Montanari, mentre il 23 dicembre (ore 16.30) sarà inaugurato il nuovo allestimento con l’esposizione dell’ opera del Guercino “San Francesco e San Ludovico di Francia in adorazione di un’immagine sacra” in abbinamento alla mostra temporanea di Pietro Lenzini (fino al 25 febbraio 2024). I musei saranno chiusi solo il 25 dicembre e l’1 gennaio.