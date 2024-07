Brisighella, selezione di Miss Italia

Tre ore di spettacolo, non solo bellezza, ma anche talento, aspirazioni, sensibilità femminili nella selezione di Miss Italia ospitata domenica sera in piazza Marconi. Il format del concorso con esclusivista in regione Marco Pellegrini è cambiato in tante sue parti. Le 23 candidate hanno sfilato in abito da sera personale e poi si sono esibite in performance di ogni tipo a loro scelta: chi ha fatto la piadina, chi i cappelletti, chi ha ballato, chi ha cantato. Ha fatto sorridere la realizzazione di un origami a occhi chiusi, una barchetta come quelle che si facevano con un foglio di quaderno alle elementari. In un minuto di tempo le candidate si sono poi raccontate alla telecamera facendo emergere empatie, caratteri, emozioni di ciascuna. Ne sono emerse riflessioni, considerazioni, omaggi ai nonni, concetti su amore e amicizia, e perfino sulla cultura giapponese. E sono proprio questi aspetti che alla fine hanno inciso sul voto della giuria.

Aboliti anche i numeri: ogni ragazza è infatti chiamata con il suo nome, che indossa su un dischetto al petto. L’elezione avviene assegnando un punteggio da uno a cinque on line, su apposita piattaforma. Ha vinto alla fine Maria Grazia Bologna, 23 anni di Imola, ma residente a Cesena, dove lavora come commessa: è stata proclamata Miss Brisighella e premiata dal sindaco Massimiliano Pederzoli. Seconda e terza si sono classificate rispettivamente Rebecca De Gregorio di San Leo ed Eleonora Zuccheri di Bologna. Il 21 luglio il concorso farà tappa con una finale regionale a Riolo Terme, che alla fine degli anni 90 ospitò ben tre prefinali nazionali, ultimo scoglio prima di accedere a Salsomaggiore. A Riolo emersero tra le altre anche Annalisa Minetti, Mara Carfagna, Caterina Murino, Elisabetta Grecoraci e Danny Mendez. Fu nel 1997 che 200 miss cenarono insieme a Marco Pantani: «Forza ragazze tiratelo su» disse il fotografo durante una storica foto ora sul sito di Miss Italia. L’anno dopo il Pirata vinse giro e Tour.