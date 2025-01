Brisighella, progetti per ripristinare stadio e campi da tennis dopo i danni dall’alluvione

Una determinazione dirigenziale dell’Unione della Romagna Faentina ha approvato due importanti progetti esecutivi per i ripristini strutturali di impianti colpiti dall’alluvione.

Si tratta del campo sportivo, omologato a 11 giocatori, e dei contigui campi da tennis, impianti entrambi inglobati nel centro sportivo “G.Montaguti”, in fregio al fiume Lamone. Per il procedimento dell’iter esecutivo erano necessari questi passaggi entro il 31 dicembre 2024.

Nel caso del campo sportivo, stadio “Sergio Sangiorgi”, il progetto è finanziato dal Commissario straordinario, attraverso il “Piano distributivo delle donazioni disponibili per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino del territorio” e prevede lavori per una spesa di 493.465,50 euro. A questi, come da quadro economico di spesa facente parte del progetto esecutivo (disponibile sull’albo pretorio), sono da aggiungere 66.534,50 euro coperti dal bilancio dell’Ente per altri oneri, compresi 5.136,20 euro per sondaggi necessari alla realizzare un pozzo.

Per i campi da tennis “Tre Colli” i fondi provengono invece da un decreto del ministero per lo Sport e i Giovani, finalizzato al ripristino delle funzioni, delle aree e delle strutture degli impianti sportivi danneggiati dalle alluvioni, e prevede lavori per una spesa di 256.130 euro.

Complessivamente la cifra ricevuta per i lavori a progetto e quindi per restituire alla comunità i due impianti, è di poco inferiore agli 800mila euro.

In particolare il campo di calcio centrale sarà sottoposto a: sagomatura del piano esistente, realizzazione di un nuovo sottofondo (tessuto, massicciata, livellazione sabbia); nuovo sistema di drenaggio e impianto irrigazione; nuovo manto in erba artificiale sintetica e opere complementari.

Per i campi da tennis i contributi coprono la sostituzione della membrana del tennis coperto (121.500 euro), la sostituzione dei generatori calore per il tennis al coperto (46.000 euro), la realizzazione di un campo polivalente tennis coperto (53.300 euro).

In questo programma vi sono inoltre compresi 34.830 euro di oneri per la nuova recinzione del campo sintetico da calcio a 11 che divide gli impianti del calcio da quello del tennis. Come si ricorderà l’intero comparto sportivo brisighellese fu completamente sommerso dall’alluvione del maggio 2023 e dai successivi eventi meteo estremi. Si lavorò parecchio per liberarlo dal fango ma gli impianti risultarono inutilizzabili, facendo temporaneo affidamento sulle strutture esistenti a Fognano, o in altre frazioni meno danneggiate.

Il complesso sportivo si colloca nella zona ex termale dove a restare danneggiate furono anche diverse abitazioni, strade e sottoservizi.