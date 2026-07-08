Brisighella, la scomparsa di suor Jacintha Morini

Ha profondamente colpito la comunità brisighellese la scomparsa di suor Jacintha Morini, battezzata Chiara.
La “sorella” dell’ordine delle Missionarie della Carità, allieva e seguace di Santa Teresa di Calcutta, si è spenta a Roma all’età di 65 anni dopo una breve e spietata malattia.
Insieme al saveriano Padre Querzani, ancora operativo in Congo, suor Jacintha ha formato un binomio missionario tutto brisighellese particolarmente attivo in Africa in aiuto in particolar modo di bambini, ammalati e sofferenti.