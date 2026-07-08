Brisighella, la scomparsa di suor Jacintha Morini

Ha profondamente colpito la comunità brisighellese la scomparsa di suor Jacintha Morini, battezzata Chiara. La “sorella” dell’ordine delle Missionarie della Carità, allieva e seguace di Santa Teresa di Calcutta, si è spenta a Roma all’età di 65 anni dopo una breve e spietata malattia. Insieme al saveriano Padre Querzani, ancora operativo in Congo, suor Jacintha ha formato un binomio missionario tutto brisighellese particolarmente attivo in Africa in aiuto in particolar modo di bambini, ammalati e sofferenti.

La scuola e la vocazione

Con il nome da ragazza di Chiara, la suora dopo le scuole elementari e medie a Brisighella aveva conseguito la maturità presso il liceo linguistico di S. Umiltà a Faenza, dove maturò la vocazione che l’ha accompagnata per tutta la vita. Ancora ventunenne, ammaliata dall’opera di Madre Teresa, poi proclamata santa da Papa Francesco nel 2016, entrò nell’ordine delle Missionarie della Carità dove prese i voti nel 1985 giungendo alla professione perpetua nel 1991.

Missioni in tutto il mondo

Da quel momento la sua opera missionaria non ebbe più pause, operando prima nell’Europa dell’Est, in Russia e Armenia occupandosi di malati terminali di Aids. Ma fu in Etiopia che trascorse le successive fasi della vita tra emergenze assolute di cui pochi sono disposti ad occuparsi, legate alla fame, al colera e altre malattie letali. A Brisighella, dove lascia la sorella Cristina, è stata un esempio di coraggio, fede e carità. Si vedeva poco, ancora meno dopo la perdita del padre Tomaso.

Il cardinale Silvestrini

La si ricorda ai funerali del cardinale Achille Silvestrini nel 2019, al quale dedicò un breve affettuoso commento: «Mi fu molto vicino a Roma quando presi i voti», disse.

Il legame con Brisighella

Nel paese collinare in tanti le hanno fornito sostegno come le associazioni La tua mano per la pace e C’era una volta il Ricamo, facendole pervenire aiuti per la comunità che seguiva di 500 bambini orfani e ammalati di Aids. Le esequie si sono svolte ieri a Roma a cura della sua casa generalizia. A Brisighella sarà invece celebrata domani nella collegiata di san Michele (alle ore 18,30) una messa a suffragio. F.D.