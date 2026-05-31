Brisighella, iniziativa domenicale per la valorizzazione dell’Olio Dop

C’è un filo invisibile ma indissolubile che lega i paesaggi collinari di Brisighella alla qualità del suo prodotto più prezioso: l’olio extravergine di oliva. Un legame che non è solo economico, ma identitario, culturale e paesaggistico.

Per celebrare questa sinergia, la Cooperativa agricola brisighellese (Cab) invita oggi il pubblico a un evento che va oltre la semplice degustazione: “Merenda nell’Oliveta”, un appuntamento pensato per rallentare il ritmo frenetico della quotidianità e riconnettersi con l’essenza della terra.

L’edizione 2026 si veste di un significato istituzionale profondo. Sotto il tema “L’Olio della Repubblica”, l’iniziativa celebra l’80° anniversario della Repubblica Italiana, coinvolgendo 80 Città dell’Olio in tutta la penisola. Brisighella, cuore pulsante dell’olivicoltura romagnola, non poteva mancare. Il simbolo di questo anniversario sarà la “bruschetta tricolore”: pane, pomodoro, basilico e, naturalmente, l’olio evo locale, sintesi perfetta dei colori della nostra bandiera e dei sapori della dieta mediterranea.

L’appuntamento è fissato per le 15.30 presso la sede di via Strada 2. Da qui, i partecipanti raggiungeranno un uliveto secolare panoramico, messo a disposizione dai soci della Cooperativa. È proprio qui, all’ombra di piante che hanno attraversato i secoli, che la valorizzazione del territorio si fa esperienza sensoriale: una sessione di yoga immersiva permetterà di respirare l’atmosfera magica dei colli, preparando i sensi alla successiva degustazione guidata. Sarà l’occasione per scoprire le diverse selezioni dell’olio Terra di Brisighella, accompagnate da un picnic che mette al centro i prodotti tipici del borgo medievale.

Fondata nel 1962, la Cooperativa agricola brisighellese rappresenta il motore di un intero comprensorio. Se nel 1975 la nascita del “Brisighello” (monovarietale di Nostrana di Brisighella) segnò una pietra miliare, è nel 1996 che la storia cambia: l’olio di Brisighella è stato il primo in Italia a ricevere la certificazione Dop dall’Unione Europea.

Oggi, partecipare alla “Merenda nell’Oliveta” significa sostenere un modello di agricoltura che guarda al futuro. La Cooperativa non è solo custode di una tradizione, ma pioniera di sostenibilità: dai frantoi di ultima generazione che riutilizzano i sottoprodotti della lavorazione all’impianto fotovoltaico, ogni goccia di olio prodotta è il risultato di un processo rispettoso dell’ecosistema.

In un’epoca di consumi rapidi, la valorizzazione delle coltivazioni locali passa attraverso la conoscenza diretta. L’evento si terrà anche in caso di maltempo in spazi riparati, a testimonianza della resilienza del mondo agricolo.

Il costo di partecipazione è di 18 euro a persona. Per prenotazioni o maggiori informazioni è possibile scrivere a commerciale@brisighello.net o contattare il numero 0546-81103. Vivere la “Merenda nell’Oliveta” non è solo un modo per trascorrere una domenica diversa, ma un atto di amore verso un patrimonio paesaggistico unico al mondo, dove l’olio non è solo un condimento, ma la voce stessa di una terra.