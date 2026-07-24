Brisighella in festa: cena itinerante, visite, musica live, mostre

Il format della Cena Itinerante animerà stasera il centro storico. La versione collinare prende il nome di “L’era ora saluti da Brisighella” e sarà arricchita da musica ed eventi di strada. Saranno aperti i portoni di palazzi privati, di giardini e associazioni. Basterà seguire la mappa e percorre il centro storico lentamente, sorseggiando un buon vino o fermandosi alle stazioni dei sapori: tanti luoghi, non una sola tavola, non una singola cantina per degustazioni e assaggi, ma transiti in musei, studi d‘arte, esposizioni, in una miscellanea di sacro e profano per scoprire il paese secondo le proprie inclinazioni, apprezzandone le peculiarità culturali, storiche, paesaggistiche abbinate ai circuiti gustativi e artistici.

In primo piano anche i personaggi che hanno fatto la storia di questo luogo, per esempio, Antonio Metelli, del quale sarà aperto il palazzo dove abitò. Il ricco programma inizia alle 19 e si protrarrà fino alle 2 di notte ad ingresso libero: su prenotazione sarà solo il cooking show di Alessandro Giraldi, executive chef di Villa Abbondanzi, con gli abbinamenti vino a cura di Never Wine Alone all’anfiteatro di via Spada. Saranno nove gli spazi privati aperti in maniera inedita, pronti a ospitare ristoratori e cantine in un dialogo nuovo con il centro storico. Accanto a questi, anche musei, studi d’arte ed esposizioni artistiche contribuiranno a costruire un percorso fatto di scoperte, incontri e piccoli stupori. La serata coinvolgerà una ventina di ristoratori e circa quindici cantine, con piatti, assaggi e degustazioni distribuiti lungo il percorso. A fare da colonna sonora ci saranno due palchi e dieci tra cantanti, band e dj, che accompagneranno il pubblico dentro l’atmosfera della sera.

Al Cinema Giardino, invece, spazio al cinema con la presentazione e proiezione di tre cortometraggi selezionati dal

Nastri d’Argento, tra i più prestigiosi e antichi premi del cinema italiano. Vi saranno servizi navetta gratuiti da Faenza (3 andate e 3 ritorni) e dal parcheggio della zona fluviale. F.D.