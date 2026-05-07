Brisighella, il Trofeo Bandini assegnato a Kimi Antonelli

Il pilota della Mercedes Amg Petronas F1 Team Kimi Antonelli sarà insignito del prestigioso Trofeo Bandini nella giornata del 30 maggio a Brisighella, nel cuore della Motor Valley. Il riconoscimento, assegnato ogni anno a figure emergenti o affermate del motorsport internazionale, «celebra il talento, la determinazione e i valori sportivi che Antonelli ha già dimostrato nel suo percorso, considerato tra i più promettenti nel panorama automobilistico mondiale».

Il Trofeo Bandini nasce nel 1992 in memoria di Lorenzo Bandini, pilota italiano di Formula 1 simbolo di passione e coraggio, tragicamente scomparso nel 1967 durante il Gran Premio di Monaco. Da allora, il premio è diventato un punto di riferimento nel mondo delle corse, celebrando grandi nomi della Formula 1 e delle categorie internazionali. Nel corso degli anni, il Trofeo è stato assegnato a campioni e protagonisti del calibro di Michael Schumacher, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Max Verstappen, George Russell, Lando Norris e Oscar Piastri «confermando il suo prestigio e la sua capacità di individuare i talenti destinati a lasciare un segno nella storia dell’automobilismo».

Il programma prenderà il via da Imola, dove è previsto l’incontro con le autorità civili. A seguire, Antonelli, al volante di una Mercedes Amg Gt3, scortato dalla Polizia stradale, sarà protagonista di una passerella che attraverserà anche i territori della Terra dei Motori lungo la Via Emilia. Alle 15.30 il corteo farà tappa in piazza del Popolo a Faenza, dove gli appassionati potranno accogliere il pilota bolognese. Alle 16.15 è previsto l’arrivo a Brisighella, in piazza Carducci.

Il momento culminante della giornata sarà alle 18 in piazza Marconi, dove si terrà la cerimonia pubblica di premiazione alla presenza di autorità civili locali e militari, appassionati e rappresentanti del mondo sportivo.

Sarà esposta anche la show car del Mercedes Amg Petronas F1 Team. Con questo riconoscimento, Andrea Kimi Antonelli entra a far parte di un esclusivo albo d’oro che vede protagonisti piloti che hanno scritto – o stanno per scrivere – pagine importanti della storia delle corse.

«Abbiamo scelto di assegnare il Trofeo Bandini a Kimi Antonelli perché rappresenta in modo autentico lo spirito che questo riconoscimento incarna fin dalla sua nascita: talento puro, dedizione e una straordinaria maturità sportiva nonostante la giovane età - dice il presidente dell’Associazione Trofeo Bandini, Francesco Asirelli -. Antonelli non è soltanto uno dei prospetti più brillanti del motorsport internazionale, ma è anche un esempio di determinazione, disciplina e rispetto per i valori della competizione. In lui rivediamo quella passione genuina e quel coraggio che furono propri di Lorenzo Bandini. Premiarlo significa guardare al futuro dell’automobilismo, riconoscendo un percorso già importante e, allo stesso tempo, incoraggiando un giovane pilota che ha tutte le qualità per diventare protagonista ai massimi livelli».