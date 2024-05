Brisighella, il Trofeo Bandini a George Russell della F1

Entusiasmo alle stelle oggi pomeriggio per gli appassionati di motorsport. E’infatti il giorno della consegna del Trofeo Lorenzo Bandini al britannico pilota della Mercedes George Russell.

Il Trofeo ritorna nella sua stagione tradizionale, a pochi giorni dal Gp dell’Emilia Romagna e del Made in Italy, fissato domenica a Imola. E ritorna, dopo la pausa a Faenza dello scorso anno, per questa 31esima edizione, sotto i tre colli, luogo in cui il premio ha avuto origine, essendo dedicato a Lorenzo Bandini, il glorioso pilota della Ferrari originario di San Cassiano scomparso nel tragico incidente del Gp di Montecarlo del 1967.

Il Trofeo in ceramica artistica sarà ritirato dallo stesso Russell che l’organizzazione ha riconosciuto quale “uno dei piloti più validi e promettenti del Circus, distintosi per la sua determinazione e impegno costante verso l’eccellenza”.

Brisighella tornerà quindi al centro delle attenzioni: «Non siamo mai andati via - ha commentato Francesco Asirelli, patron del Premio, rispondendo alle critiche per il trasferimento nel 2023 a Faenza -: è stata solo una parentesi per motivi logistici, non essendo disponibile a Brisighella un luogo adatto nel periodo invernale, al quale ci siamo dovuti adeguare nel 2023».

Tuttavia anche quest’anno la città manfreda non sarà esclusa, poiché l’asso della Mercedes arriverà in piazza del Popolo alle 15 per un saluto alla città e per dare inizio alla kermesse che rende questa manifestazione unica, permettendo di avvicinare i campioni della Formula 1 in un contesto popolare, fuori dai circuiti. Alle 15.45, al volante della storica Mercedes vincitrice della Targa Florio nel 1924, Russell percorrerà corso Matteotti, viale Stradone, via degli Insorti, via Canal Grande, via Firenze, per poi proseguire sulla Provinciale 302 e raggiungere Brisighella intorno alle 16.15. L’accoglienza avverrà davanti al Comune. La carovana includerà anche altre vetture di particolare interesse, come una safety car ufficiale e, probabilmente la Lamborghini della Polizia. Alle 18 inizierà la cerimonia per la prima volta ospitata presso la Rocca Veneziana. Oltre a George Russell, saranno premiati dalle istituzioni della Motorvalley e Terradeimotori, Riccardo Musconi, responsabile prestazioni in pista; Bradley Lord, direttore comunicazione Mercedes-AMG F1; Rosa Herrero Venegas, responsabile gestione piloti; Eugenio Blasetti, responsabile comunicazione Mercedes Europa; Evan Shorting, capo elettronica; Lucia Voltan, giornalista di Rai Sport; Ted Kravitz, giornalista Sky; e Carolina Tedeschi content creator, specializzata in Formula 1.

Nella foto, la Mercedes Targa Florio 1924 che sarà guidata da Russell da Faenza a Brisighella