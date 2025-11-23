Brisighella, il Premio Dionisio Naldi a Gabriele Tredozi

In occasione della tredicesima edizione del “Premio Brisighella Dionisio Naldi”, istituito nel 2013 dall’associazione “Memoria storica di Brisighella. I Naldi-Gli Spada”, sabato 29 novembre, alle ore 10, presso il Foyer del Teatro Comunale di Brisighella, verrà consegnato questo importante riconoscimento a Gabriele Tredozi, per decisione unanime del Consiglio direttivo.

Figura di spicco nel panorama dell’ingegneria automobilistica italiana, Gabriele Tredozi, nato a Brisighella, ha dedicato la sua carriera al mondo della Formula 1, contribuendo in modo determinante allo sviluppo tecnico e sportivo della storica scuderia Minardi di Faenza.

Avendo riconosciuto in lui un indubbio talento, il management Minardi decide di assumerlo già nel 1988, intraprendendo un percorso di crescita professionale all’interno del team che lo porterà a ricoprire ruoli di sempre maggiore responsabilità.

Come ingegnere di pista, Tredozi ha seguito da vicino numerosi piloti che hanno segnato la storia della Minardi, tra cui Adrian Campos, Pierluigi Martini, Christian Fittipaldi, Fabrizio Barbazza, Pedro Lamy ed Esteban Tuero. La sua competenza tecnica e la capacità di coordinare il lavoro di squadra lo portano, nel 1997, a essere nominato Coordinatore tecnico, ruolo nel quale si occupa del collegamento tra progettazione, produzione e gestione tecnica in pista. Nel 2001, grazie alla sua esperienza e al suo approccio innovativo, gli viene affidato l’incarico di direttore tecnico, la posizione più prestigiosa per un ingegnere all’interno del team.

In questa funzione assume la responsabilità delle operazioni dell’Ufficio tecnico e della gestione dello staff tecnico presso il quartier generale Minardi di Faenza, guidando i progetti di sviluppo delle monoposto con passione e visione strategica.

Il prestigioso riconoscimento gli viene assegnato «per aver rappresentato, attraverso il proprio impegno, competenza e dedizione un punto di riferimento per la scuderia Minardi e per l’ingegneria motoristica italiana, portando con orgoglio il nome di Brisighella nel mondo».

Il “Premio Brisighella Dionisio Naldi” è stato istituito nel 2013 per ricordare e onorare personaggi che si siano prodigati e distinti per tenere alto il nome del borgo nell’ambito delle proprie attività professionali, prodigandosi per il benessere del paese attraverso un costante impegno, dando lustro e fama a Brisighella, in Italia e all’estero.

Il premio è stato intitolato a Dionisio Naldi, emblema di coraggio, valore e capacità, capitano di ventura al soldo della Serenissima Repubblica di Venezia. Al premiato si consegna simbolicamente una statuetta raffigurante il condottiero.

La cerimonia di premiazione 2025 si terrà sabato 29 novembre alle ore 10, presso il Foyer del Teatro Comunale di Brisighella.