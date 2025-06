Brisighella, Fiera del benessere: dimostrazioni, prodotti, stand

Il turismo del benessere e della salute: è storico quello legato alle località termali, come lo era Brisighella prima della chiusura dello stabilimento, ma vi è un canale alternativo ed emergente che negli ultimi dieci anni sta attirando le attenzioni di sempre più persone dedite alla cura del corpo e della psiche seguendo metodi e pratiche bio-naturali.

A questo target guarda ora Brisighella che nella giornata di oggi ospiterà “Hygieia”, innovativa fiera del benessere del corpo e della mente, dal nome della dea greca della salute, della pulizia e dell’igiene, associata alla prevenzione dalle malattie e al mantenimento in buona forma.

L’evento, in calendario dalle 10 alle 21 odierne, è promosso da Ae Al Event e patrocinato dal Comune di Brisighella e dalla Pro Loco.

Si tratta della terza edizione della manifestazione, ma solo da quest’anno sarà ospitato al parco Nassirya, in centro storico, anziché negli orti dell’Osservanza che rimangono più decentrati.

La location segna una svolta che cela l’ambizione di puntare su questo tipo di brand “sano, consapevole, autentico” per rilanciare il turismo del benessere in un paese che in tale campo ha sempre avuto un ruolo di primo piano: vedi le terme, ma anche il progetto “Brisighella città del cuore” legato alla prevenzione delle malattie cardiovascolari che grande eco ha avuto a livello internazionale con i cittadini coinvolti fin dal 1972, protagonisti di uno studio mai condotto mai condotto prima in ambito sanitario.

Il concept di “Hygieia” nasce dall’esigenza di creare uno spazio dove riscoprire il legame autentico con la natura e il proprio equilibrio interiore. La fiera si propone come un vero e proprio viaggio sensoriale attraverso le varie discipline bio-naturali, olistiche, erboristiche, offrendo ai visitatori esperienze immersive.

Il parco sarà diviso in aree tematiche e si trasformerà in un’oasi di pace e tranquillità sarà facile reperire tra l’altro cosmetici biologici certificati, prodotti per la profumazione del corpo e dell’ambiente, selezioni di gioielli, pietre e cristalli dalle proprietà riequilibranti.

Queste le specifiche aree che sono state allestite. Movimento consapevole: ginnastica salutare, massaggi, riflessologia, naturopatia, yoga, pilates, tai chi, danze. Gastronomia: food truck e stand con prodotti biologici, vegani e senza glutine, tisane, estratti di frutta, spezie selezionate. Musica e relax: campane tibetane, melodie a 432 hertz che risuonano nell’io interiore o rigeneranti per la meditazione e la musicoterapia.