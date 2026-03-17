Brisighella e Granarolo Faentino: furto di generi alimentari e spaccata al ristorante, tre denunce

Negli ultimi giorni, un’efficace attività investigativa condotta dai Carabinieri delle stazioni di Brisighella e Granarolo Faentino ha portato alla denuncia in stato di libertà di tre persone responsabili di furti aggravati ai danni di attività commerciali del territorio.

A Brisighella, i militari hanno identificato e denunciato due donne di nazionalità rumena, entrambe con precedenti specifici per reati contro il patrimonio. Le due, agendo in concorso, avevano sottratto da un esercizio commerciale del centro cittadino merce varia e generi alimentari per un valore complessivo di diverse centinaia di euro. L’indagine, scaturita dalla denuncia presentata dai titolari dell’attività, si è avvalsa dell’analisi meticolosa dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, che ha permesso di dare un volto alle autrici del furto.

A Granarolo Faentino, i Carabinieri hanno invece denunciato alla Procura della Repubblica un cittadino di origine marocchina, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è ritenuto responsabile di una spaccata avvenuta poco tempo fa ai danni di un ristorante della zona. Dopo aver forzato una finestra, era entrato nella struttura rubando il registratore di cassa e un telefono cellulare. Anche in questo caso, l’attività investigativa dei militari ha permesso di raccogliere numerosi elementi per l’individuazione del colpevole.