Brisighella contro Marradi, gare in piscina e tanta goliardia

“Giochi fuori dal Comune” è la competizione amichevole e goliardica che metterà a confronto questa estate due squadre di “super atleti” dei comuni di Brisighella e Marradi. L’evento, patrocinato da entrambe le amministrazioni comunali, si svolge per il secondo anno, ma nel 2023 passò un po’ in sordina per le difficoltà dovute all’alluvione. In gara c’era pure il comune di Palazzuolo sul Senio che stavolta però non ci sarà. La sfida si svolgerà in due serate, andata e ritorno.

Si comincia questa sera con i brisighellesi in trasferta alla piscina di Marradi (a partire dalle 20.30) dove saranno di scena divertenti giochi acquatici. I marradesi saranno invece a Brisighella, al campo sportivo di San Ruffillo, il 30 agosto, a cimentarsi in giochi tradizionali di vario tipo, all’asciutto. Giochi e sfide che un tempo erano ricorrenti alle feste del patrono, quando tante parrocchie organizzavano indimenticabili sfide: dalle corse nei sacchi, al tiro alla fune, all’albero della cuccagna, che però non si svolge quasi più per motivi di sicurezza.

Sono previste due categorie, adulti e ragazzi, e ciascuna avrà i suoi vincitori che si sapranno solo al termine della seconda serata, quando saranno sommati i punteggi ottenuti nelle due serate.

La disputa coinvolge le comunità di entrambi i paesi, che si sono prodigati nella formazione di squadre composte ciascuna di una decina di “atleti” sia uomini che donne. L’obiettivo è la promozione dell’amicizia e dei rapporti tra i due territori confinanti, sebbene divisi da confini regionali: Marradi in Toscana e Brisighella in Romagna.

«L’idea è nata per scherzo l’anno scorso su proposta dei marradesi – afferma Angela Esposito, una delle organizzatrici brisighellesi -: loro ogni estate si sfidavano nella Graticola d’Oro, una sorta di palio cittadino dedicato a san Lorenzo, patrono di Marradi, che dopo il covid non si è più fatto, perciò si è cercato di rinnovare l’evento estendendolo ai comuni limitrofi. Lo scorso anno, c’era anche Palazzuolo che quest’anno non partecipa, ma solo per motivi tecnici, ci auguriamo possa ritornare e magari in futuro coinvolgere anche altri paesi collinari come Modigliana, Tredozio, Casola Valsenio. Brisighella ha vinto la prima edizione, perciò dovremo difendere il titolo: un trofeo in metallo realizzato da Paolo De Pasquale e Mauro Fabbri».