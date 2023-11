Brisighella, arrivano i soldi per ricostruire dopo il terremoto

«Un aiuto concreto per questo territorio che negli ultimi tempi è stato messo duramente alla prova e ha dovuto affrontare emergenze pesantissime».

Queste le parole del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e della vicepresidente con delega alla Protezione civile, Irene Priolo, alla notizia della deliberazione, da parte del Consiglio dei ministri - su proposta del ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci - della dichiarazione dello stato di emergenza, per un periodo di 12 mesi, in seguito agli eventi sismici del 18 settembre scorso nel territorio dei comuni di Brisighella, in provincia di Ravenna, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Modigliana, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio, in provincia di Forlì-Cesena. Per le necessità più immediate sono stati stanziati 6 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

«Questi fondi – hanno aggiunto Bonaccini e Priolo – ci consentiranno di intervenire subito dove c’è maggiore necessità. Continuiamo nel nostro lavoro di squadra con tutte le istituzioni e gli enti territoriali, nella piena convinzione che solo così potremo ricostruire e superare nuove criticità».

Soddisfazione per la dichiarazione dello stato di emergenza è stata espressa dal sindaco di Brisighella, Massimiliano Pederzoli: «Una notizia positiva per una misura, varata tra l’altro a tempo di record, che ci aiuterà nella ricostruzione».

Brisighella nel terremoto verificatosi lo scorso 18 settembre subì danni per oltre 1 milione di euro complessivamente, in particolare alla scuola per l’infanzia di San Martino in Gattara (quasi 300mila euro di danni), al rifugio di Casa Carnè e alla torre civica di Fognano.

«Sono aiuti importanti che arriveranno a Brisighella, ne avevamo proprio bisogno – aggiunge Pederzoli –, soprattutto per quel che riguarda la scuola che ha urgenza di opere di ripristino in modo tale da tornare a essere una sede adeguata per i bambini». M.S.