Nel corso della seduta di Consiglio comunale dello scorso mercoledì 25 novembre, il Consiglio comunale di Bagnara di Romagna ha revocato la cittadinanza onoraria conferita il 26 ottobre del 1923 a Benito Mussolini, approvando all’unanimità uno specifico punto all’ordine de giorno.

La decisione arriva a cento anni dall’approvazione delle leggi fascistissime del biennio 1925-1926; il Consiglio comunale ritiene la cittadinanza onoraria allora conferita incompatibile con i valori di libertà, uguaglianza e giustizia su cui si fonda l’odierna comunità bagnarese, con l’auspicio, rivolto soprattutto alle nuove generazioni, a trarre insegnamento dagli eventi storici per costruire un futuro libero e giusto per i popoli.

Queste le parole del sindaco Mattia Galli durante la presentazione della delibera in Consiglio comunale: «Condensare in poche righe la Storia d’Italia di oltre 20 anni non è facile e sarebbe estremamente complesso. C’è tuttavia un caposaldo, su cui si fonda la nostra Costituzione Repubblicana, che viene prima dell’antifascismo e che si chiama Democrazia, idea centrale del primo articolo della nostra carta fondamentale. Uno dei padri di quella Democrazia, uno che diede la vita per i propri ideali e per denunciare brogli elettorali e le derive del futuro regime, fu il deputato socialista riformista Giacomo Matteotti, morto il 10 giugno 1924, per mano delle squadracce. La sua morte tolse gli indugi alle future leggi liberticide, le leggi fascistissime che diedero pieni poteri al Duce e tolsero man mano la libertà di espressione non solo ai parlamentari fuggiti sull’Aventino, ma al popolo italiano, passando per le vergognose leggi razziali del 1938 in ossequio al fuhrer. L’ingresso nella seconda guerra mondiale, con quasi mezzo milione di italiani morti, fu l’epilogo del fallimento del fascismo. Per dovere di cronaca, nessuna persona dotata di buon senso può negare quanto realizzato in quei vent’anni, riforme similari ad altri stati europei, ma senza la limitazione della Libertà. Parliamo di riforme sullo stato sociale (Inail), della riforma del Codice civile e di Procedura penale, dell’intervento statale sulla ricostruzione industriale (Iri), della riforma Gentile della scuola o delle riforme Bottai sui beni culturali e paesaggistici. Ma la libertà non la si baratta con nulla, nemmeno con leggi che, ribadisco, sono state conseguite altrove senza vivere in una dittatura, quindi l’alternativa anche allora esisteva. Tornando quindi al delitto Matteotti, quando Benito Mussolini pronunciò il 3 gennaio 1925 la celebre frase “Se il fascismo è stato un’associazione a delinquere, io ne sono il capo!” oggi nel 2026, pur con ritardo storico, prendendo anche atto di quella ammissione, chiediamo la revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, concessagli dall’allora giunta comunale, avendo i fatti consegnato alla storia la abiura che gli spetta».