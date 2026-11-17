Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di venerdì 20 alle 6 di sabato 21 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Faenza e Forlì, verso Ancona.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Faenza, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda delle Ceramiche, SP72, via San Silvestro, SP7, via Pana, SP29, via Lugo, SS9 via Emilia, SS727, Circonvallazione nord est, SS727 bis Tangenziale est, rotonda Romolo Landi, viale della Costituzione e rientrare in A14 alla stazione di Forlì.