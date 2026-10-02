Autostrada A14: chiuso per 5 notti il tratto Faenza-Forlì in corsia sud

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Faenza e Forlì, verso Ancona nelle quattro notti di lunedì 5, martedì 6, mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre, con orario 21-5. Chiusura anche dalle 22 di venerdì 9 alle 6 di sabato 10 ottobre. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Faenza, percorrere la viabilità ordinaria: SP8, via Granarolo, via Fratelli Rosselli, SS9 Via Emilia, SS727 Circonvallazione nord est, SS727 bis Tangenziale est, viale della Costituzione, rotatoria La Pié e rientrare in A14 alla stazione di Forlì.