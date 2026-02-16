Autostrada A14, chiuso il tratto Faenza-Imola nella notte di giovedì 19 febbraio

Sulla autostrada A14 Bologna-Taranto per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Faenza e Imola, verso Bologna. Si precisa che l’area di servizio “Santerno est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Faenza, percorrere la viabilità ordinaria: SP72, via Piero della Francesca, SS9 via Emilia, SP610 Selice e rientrare in A14 alla stazione di Imola.