Alluvione in Romagna: “Servono lavori fatti presto e bene”. L’appello del sindaco di Castel Bolognese alla Regione

Ieri mattina la presidente facente funzione e commissaria per l’emergenza Irene Priolo ha fatto visita a Castel Bolognese per verificare la tenuta dei lavori eseguiti in questi mesi lungo l’argine del fiume Senio e valutare gli interventi da mettere in atto dopo il recente maltempo.

L’intervento realizzato dopo l’alluvione di maggio 2023 ha consentito di tenere in sicurezza l’abitato. Complessivamente 4, per un totale di 3,3 milioni di euro, gli interventi conclusi sul Senio a Castel Bolognese. Presente al sopralluogo anche il sindaco di Castel Bolognese Luca Della Godenza.

“Importanti per salvare l’abitato – ha spiegato la presidente Priolo - i lavori eseguiti a seguito del maggio 2023. In esecuzione da lunedì un ulteriore cantiere per riprendere i danneggiamenti, l’obiettivo è terminarlo entro un mese. L’evento dei giorni scorsi è stato molto importante: qua il picco di piena ha superato di un metro quello di novembre dello scorso anno. Anche gli interventi fatti hanno resistito all’urto dell’acqua a monte del Canale dei Mulini, ora è necessario procedere celermente con nuovi interventi in somma urgenza. Nello specifico, qui, sul Senio, l’obiettivo è terminare gli interventi in un mese”.

“Grazie alla Regione – ha dichiarato il sindaco Della Godenza - per questo importante sopralluogo. Abbiamo chiesto alla Regione che i lavori vengano svolti presto e bene, è fondamentale ripristinare le parti arginali lese dall’ultima piena e ripristinare al meglio il sistema di difesa di Castel Bolognese. Nel prossimo mese seguiremo quindi con attenzione l’effettivo svolgersi dei lavori; vista la stagione difficile che abbiamo davanti, non possiamo perdere tempo. Abbiamo inoltre chiesto alla Regione informazioni sullo stato dell’arte delle Casse di espansione sul Senio, a partire da ciò che è stato fatto negli ultimi mesi a quello che si dovrà fare prossimamente. La presidente Priolo ci ha confermato che a brevissimo darà un aggiornamento sui lavori fatti e quelli da fare”.